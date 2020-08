Gegen 11.30 Uhr befuhr der 62-Jährige mit seinem Trekkingrad von Reicholzheim nach Wertheim. Am Ortseingang rutschte der Reifen des Fahrrads in der Mühlstraße weg, woraufhin der Radler stürzte. Dadurch verletzte sich der 62-Jährige schwer und musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

vd/Polizei Heilbronn