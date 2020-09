Radfahrer bei Unfall in Otzberg schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag, den 15.09.2020, gegen 16:30 Uhr, kam es zu einem Unfall zwischen einem 44-jährigen Radfahrer aus Dieburg und einem 38-jährigem Pkw-Fahrer aus Modautal. Beide befuhren die Bundesstraße 426 von Reinheim kommend in Richtung Otzberg. Als der Pkw-Fahrer gerade den Radfahrer überholte fuhr dieser plötzlich nach links um in einen dortigen Feldweg einzubiegen. Es kam zum Unfall. Hierbei wurde der Radfahrer schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000,--Euro. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Gutachter hinzugezogen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden

dc/Meldung der Polizei Südhessen