Radfahrer bei Unfall in Niedernberg schwer verletzt

Am 16.12.2020 gegen 11.55 Uhr kam es an der Einmündung Großostheimer Straße/Römerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto. Der 77-jährige Radler befuhr die Römerstraße und wollte nach links auf die Großostheimer Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Mitsubishi-Fahrer. Es kam zur Kollision. Der Radfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 500,00 EUR.

Elsenfeld - Am 16.12.2020 gegen 17.20 Uhr kam es in der Marienstraße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 38-jährige BMW Fahrerin hat den Kreisverkehr an der Shell Tankstelle in Richtung Kleinwallstadt verlassen und wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Hyundai und kollidierte mit diesem. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 4000,00 EUR.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg