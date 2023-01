Radfahrer bei Unfall in Kreuzwertheim leicht verletzt

Der junge Mann befuhr gegen 12:00 Uhr mit seinem Rennrad die Straße „An der Steige“ ortsauswärts. Im selben Moment fuhr die 69-jährige Fahrerin eines Renault aus einem Grundstück und übersah den Radfahrer, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Der Schüler wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Lohr eingeliefert. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt etwa 650 €.

Kollision beim Ausparken

Marktheidenfeld, Lkr Main-Spessart. 1800 € Sachschaden ist die Bilanz einer Kollision zweier Pkw am Montag in der Luitpoldstraße. Kurz vor 18:00 Uhr wollte die 44-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta aus einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei übersah sie einen von hinten kommenden Peugeot 208 und stieß mit diesem zusammen. Verletzt wurde niemand. Der nicht mehr fahrbereite Fiesta musste abgeschleppt werden.

Dog Scooter gestohlen

Esselbach, OT Kredenbach, Lkr Main-Spessart In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Eichholzstraße ein Dog Scooter im Wert von 250 € entwendet. Der Roller befand sich im Hof eines Mehrfamilienhauses. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Meldungen der Polizeiinspektion Marktheidenfeld