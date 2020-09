Radfahrer bei Unfall in Großostheim schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich gegen 8.50 Uhr, als eine 26 Jahre alte Fiat-Fahrerin in Großostheim von der Schmalzgrube kommend die Grabenstraße in Richtung Karchstraße überquerte. Dabei übersah sie offenbar den von rechts kommenden 38-jährigen auf seinem Fahrrad. Durch die Kollision mit dem Wagen wurde der Radfahrer zu Boden geschleudert und wurde dabei so schwer verletzt, dass er nach einer notärztlichen Erstversorgung per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache führt der Verkehrsunfalldienst der Verkehrspolizei Aschaffenburg.

Die Kreuzung Schmalzgrube/Grabenstraße/Karchstraße war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten für eine knappe Stunde gesperrt. Die Feuerwehr Großostheim sicherte die Unfallstelle.

