Radfahrer bei Unfall in Buchen leicht verletzt

An einer Einmündung wollte die 80-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz nach links in Richtung "Zur Winterhelle" abbiegen. Hierbei übersah sie vermutlich den ihr entgegenkommenden 26-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß wobei der Radfahrer leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 3.000 Euro.

Illegale Entsorgung von Abfall in Buchen

Im Bereich der Glascontainer in der Straße "Am Ring" in Buchen entledigten sich noch unbekannte Täter illegal ihres Mülls. Mehrere Kanister mit der Aufschrift "Alt-Öl" sowie "Schwefelsäure" wurden vermutlich in den letzten Tagen abgestellt. Neben den Kanistern lagen ebenfalls noch mehrere Abfallsäcke mit Bekleidungsteilen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich beim Polizeireiver Mosbach unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

vd/Polizei Heilbronn