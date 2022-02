Radfahrer bei Sturz in Elsenfeld leicht verletzt

ARCHIV - ILLUSTRATION - 30.06.2018, Sachsen, Dresden: Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit, während auf dem Display der Hinweis «Unfall» zu lesen ist. (Zu dpa «Dekra Verkehrssicherheitsreport» vom 10.07.2018) Foto: Monika Skolimowska/ZB/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Der 51-Jährige war im Wald Richtung Rück unterwegs und fuhr bei Dunkelheit mit seinem Rad in einen entwurzelten Baum, der wegen der Sturmböen umgestürzt und auf den Radweg gefallen war. Der Radler hatte das Hindernis trotz Beleuchtung am Rad zu spät wahrgenommen und war in die Äste gefahren. Beim Sturz verletzte er sich leicht. Die Helfer der Rücker Wehr beseitigten nach Alarmierung durch die Polizei das Hindernis auf dem Radweg.

Leergut aus Getränkemarkt entwendet

Elsenfeld. Vermutlich in der Zeit von 17.02.2022 02:00 (Donnerstag) - 17.02.2022 03:20 (Donnerstag) haben Unbekannte von einem Getränkemarktgrundstück in Elsenfeld dort gelagertes Leergut entwendet. Ein noch unbekannter konnte nach Übersteigen des Zaunes auf den Leergutlagerplatz gelangen. Hier entnahm er einzelne Flaschen und beförderte sie vom Gelände nach draußen. Nachdem er genügend Flaschen nach draußen befördert hatte, machte sich der Täter auf gleichem Weg zurück ins Freie. Der angerichtete Diebstahlsschaden beträgt ca. 20 Euro.

Jugendkontrolle an der Dr. Vit-Schule

Erlenbach. Am Donnerstag Abend gegen 17.02.2022 21:40 Uhr haben Beamte der PI Obernburg mehrere Personen, die sich des Öfteren im Bereich der Schule treffen, angetroffen und überprüft. Bereits bei Annäherung an die Örtlichkeit konnten die eingesetzten Beamten im Bereich zwischen Kindergarten und Schule starken Marihuanageruch wahrnehmen. Bei einem der vor Ort angetroffenen jungen Männer stellten die Beamten einen angerauchten Joint sowie eine kleine Menge Marihuana, die in einer Bauchtasche versteckt war, sicher. Den ertappten Erlenbacher erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Wildernder Hund

Eschau. Ein wildernder Hund ist am Donnerstag Nachmittag von mehreren Verkehrsteilnehmern gemeldet worden. Der größere weiße Hund hatte zur Mittagszeit gegen 13.50 Uhr ein Reh im Bereich zwischen Mühlgasse und Bach gehetzt und schließlich auch angefallen. Der Hund verbiss sich in das Reh und tötete es. Danach kehrte das scheinbar unbeaufsichtigte Tier zu seinem „Herrchen" zurück. Eine verständigte Streife konnte die Besitzerin antreffen, die angab, dass sich das Tier bei Erblicken des Rehs losgerissen und auf Jagd begeben hätte. Dies wäre zuvor noch nie geschehen. Die eingesetzten Beamten fanden im Wiesenbereich das verendete Reh vor. Ein Jagdpächter kümmerte sich um das getötete Tier.

Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere einen Radfahrer, der das Geschehen aus unmittelbarer Nähe beobachten konnte, sich zu melden.