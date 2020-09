Radfahrer bei Sturz in Collenberg leicht verletzt

Er musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Wertheim verbracht werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Gemüsedieb ermittelt

Dorfprozelten. Wie im Pressebericht vom 18.09.2020 mitgeteilt, trieb sich in Dorfprozelten in den Tagen zuvor ein Dieb herum, der aus mehreren Gärten Obst und Gemüse gestohlen hatte. Allerdings wurden verdächtige Wahrnehmungen aus der Bevölkerung zu seinem Verhängnis, worauf ihn die Polizei überführen konnte. Auch leugnen nutzte nichts, in seinem Vorgarten konnte eine erst gestohlener Zitronenbaum aufgefunden werden.Den 22-jährigen Mann erwarten nun Strafanzeigen wegen Diebstahls und Hausfriedensbruch.

Bei Personenkontrolle Rucksack im Main entsorgt

Miltenberg. Am Dienstag, kurz nach 1 Uhr, wurden zwei Personen auf der Mainbrücke in Miltenberg kontrolliert. Einer der beiden Männer, ein 34-jähriger Miltenberger, warf während der Kontrolle unvermittelt seinen Rucksack von der Brücke in den Main. Da in seinen persönlichen Gegenständen BtM-Utensilien aufgefunden wurden, musste davon ausgegangen werden, dass der 34-Jährige etwas vor der Polizei verbergen wollte und sich deswegen seines Rucksackes entledigte.

Die Freiwillige Feuerwehr Miltenberg wurde zur Bergung des Rucksackes hinzugezogen und dieser konnte aus dem Main geborgen werden. Im Rucksack wurde ein sogenanntes verbotenes Karambit-Messer aufgefunden, allerdings war das Hauptfach des Rucksacks geöffnet, so dass sich der weitere Inhalt vermutlich auf dem Mainboden verstreute. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz und einem Verstoß gegen das Wasserhaushaltsgesetz. Die zweite Person, die den Rucksackwerfer begleitete, wurde ebenfalls kontrolliert. Der 19-jährige Mann muss sich ebenfalls wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Er führte verbotswidrig einen Schlagring mit sich.

mci / Quelle: Polizei Miltenberg