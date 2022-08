Rad gegen Auto: 71-Jährige in Seligenstadt schwer verletzt

Die Frau war gegen 16.30 Uhr auf der Frankfurter Straße in Richtung Bahnübergang unterwegs. Ein entgegenkommender 58-jähriger Daihatsu-Fahrer wollte nach links in die Emmastraße abbiegen und übersah dabei offenbar die Seniorin, die durch den Aufprall auf die Fahrbahn geschleudert wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von schätzungsweise 1.700 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

Waldbrand nahe "Fasanerie"

Klein-Auheim. Auf einer Fläche von etwa 50 Quadratmetern brannte es am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr in einem Waldstück unweit der "Fasanerie" bei Klein-Auheim. Entlang der Itzigschneise stellten die hinzugerufenen Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei insgesamt fünf verschiedene Brandstellen fest; die Polizei geht insofern von Brandstiftung aus. Neben dem Waldboden waren auch Baumstämme durch die Flammen betroffen.

Für Hinweise ist die Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-120 zu erreichen.