Rabiater Paketzusteller verletzt Hausbewohner

Gegen 13 Uhr klingelte der Zusteller zunächst vehement an der Haustür des Mehrfamilienhauses, woraufhin ein 81-jähriger Bewohner des Hauses öffnete. Der Mann verweigerte die Annahme eines Pakets für eine Nachbarin und wollte die Tür wieder schließen. Der noch unbekannte Paketzusteller stieß die Tür jedoch wieder auf, wodurch der Rentner gegen die Hauswand gedrückt und leicht am Arm verletzt wurde. Anschließend warf er das Paket in den Flur des Anwesens. Als der Geschädigte das Paket nahm und seinerseits wieder nach draußen warf, schlug der noch unbekannte Tatverdächtige die Tür ein weiteres Mal auf und verletzte den Geschädigten dadurch am Bein, ehe er sich samt Paket von der Tatörtlichkeit entfernte. Der leicht verletzte Hausbewohner begab sich selbstständig in ein Krankenhaus, wo er ambulant behandelt werden musste.

Polizei Aschaffenburg/mm