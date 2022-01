Rabiater Fußgänger in Michelbach zerbricht Autospiegel

Am Mittwoch gegen 16.15 Uhr parkte ein 32-jähriger Mann seinen Ford verbotswidrig auf dem Gehweg in der Schulstraße. Ein Fußgänger, der durch den Ford behindert wurde, lief vorbei und schlug dabei gegen den rechten Außenspiegel, der dadurch zu Bruch ging (200 Euro Schaden). Als der Besitzer des Fords den unbekannten Mann daraufhin ansprach, antwortete dieser mit einer unflätigen Bemerkung. Er ging anschließend in Richtung Ortsmitte weiter. Er kann wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 25 bis 35 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß, schmale Statur, bekleidet mit einer blauen Winterjacke, blauer Hose und schwarzer Wintermütze.

Zu viel Promille am Steuer

Alzenau-Wasserlos, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwoch um 20.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife eine 51-jährige BMW-Fahrerin in der Bezirksstraße. Da im Verlauf der Kontrolle Alkoholgeruch zu bemerken war, wurde ein Test an einem gerichtsverwertbaren Alkomaten durchgeführt, der einen Wert von 0,54 Promille ergab.

Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Innerhalb der letzten 4 Wochen versuchte ein Unbekannter in das Vereinsheim des TV Kahl in der Hanauer Landstraße einzubrechen. Er scheiterte bei seinem Vorhaben, beschädigte aber dabei eine Tür. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau