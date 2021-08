Querstehendes Frachtschiff behindert Schifffahrt auf dem Main

Am späten Sonntagabend hatte sich das Schiff unterhalb der Schleuse Heubach quergestellt und den kompletten Schiffsverkehr blockiert. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts war der Lastkahn außer Kontrolle geraten und mit dem Heck am Ufer festgefahren. Am Montagmorgen konnte das querstehende Schiff mit Hilfe eines weiteren Frachtschiffes und eines Bootes des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Main aus seiner misslichen Lage manövriert und an der Kaimauer festgemacht werden.

Beamte der Wasserschutzpolizei haben nun weitere Ermittlungen aufgenommen. Aktuell ist jedoch ein technischer Defekt nicht auszuschließen. Zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch keine Angaben vor.

Nachdem Spezialisten des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Main die Fahrrinne auf eventuelle Schäden kontrolliert hatten. konnte der Schiffsverkehr am Montag gegen 9.30 Uhr wieder freigegeben werden.

An dem havarierten Frachtschiff müssen nun zunächst die Technik überprüft und gegebenenfalls entstandene Schäden repariert werden, bevor es seine Fahrt fortsetzen kann.

Ralf Hettler