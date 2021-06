Qualmender Laster auf A81 nahe Tauberbischofsheim

Die Einsatzkräfte stellten fest, dass der Kühler der Zugmaschine aufgrund eines technischen Defekts geplatzt war. Ein Eingreifen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst war nicht nötig. Das Fahrzeug war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während des Einsatzes konnte bei dem 55 Jahre alten Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein von dem Mann durchgeführter Alkoholtest zeigte einen Wert von über 0,5 Promille, weshalb er nun mit einer Anzeige rechnen muss.

1.500 Euro Sachschaden angerichtet

Bad Mergentheim. Am Dienstagmorgen beschädigte ein Unbekannter einen geparkten PKW in Bad Mergentheim und machte sich danach aus dem Staub. Der betroffene VW Golf war in der Zeit zwischen 7.55 Uhr und 8.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Großhandels in der Dieselstraße geparkt. In diesem kurzen Zeitraum muss eine Person mit ihrem Auto an der rechten Fahrzeugseite des VW hängen geblieben sein. Anstatt sich um den Schaden in Höhe von zirka 1.500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 in Verbindung zu setzen.

mci / Quelle: Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis