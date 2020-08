Quadfahrer prallt in Landmaschine - Mann mit Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Am Sonntag, um 19.30 Uhr, befuhr ein 54-jähriger mit seinem Quad die Kreisstraße bei Reichartshausen. Er kam von der Straße ab und prallte gegen eine neben der Fahrbahn befindliche Landmaschine. Ob der Mann in Richtung Reichartshausen oder in Richtung Staatsstraße fuhr, konnte bisher noch nicht ermittelt werden. Durch den Unfall erlitt der Mann mehrere Brüche an Rippen, Schulter und Beine und er musste mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus geflogen werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen ist mit 600,- EUR gering.

Fahrer übersteht überschlag mit Seat bei Riedern leicht verletzt

Riedern. Am Sonntag, um 15.40 Uhr, fuhr ein 18-jähriger mit seinem Seat von Richelbach nach Riedern. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Auto, prallte in den rechten Straßengraben und Überschlug sich dabei. Der Seat erlitt einen Totalschaden, der junge Fahrer erlitt glücklicherweise nur leichte Prellungen. Zur Sicherheit wurde er in das Krankenhaus zur Untersuchung eingeliefert.

Unter Drogen mit Auto zur Polizei gefahren

Miltenberg. Am Sonntag, um 13.15 Uhr, wurde bei einer 26-jährigen festgestellt, dass sie unter Drogeneinwirkung ihren VW führte. Sinnigerweise fuhr sie mit ihrem Golf zur Polizeidienststelle, um eine andere Sache zu melden, wobei auf der Dienststelle die drogentypischen Ausfallerscheinungen auffielen. Bei ihr wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sie durfte anschließend ihren Weg zu Fuß fortsetzen.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg