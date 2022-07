Quad kommt in Frammersbach ins Rutschen - Unfall mit Auto

Nach der Brücke über die Lohr verlor der in Richtung Lohr fahrende Quadfahrer die Kontrolle und geriet nach links in den Gegenverkehr. Ein zu diesem Zeitpunkt entgegenkommender 52-Jähriger versuchte mit seinem Auto auszuweichen. Hierbei prallte er an das Gebäude einer Gaststätte. Trotzdem kam es auch zum Zusammenstoß zwischen dem Quad und dem Wagen. Der Quadfahrer wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen und am Gebäude entstand Sachschaden.

Laster hat technische Mängel

Lohr. Bei der Polizei Lohr ist am Freitag gegen 11.36 Uhr die Meldung eingegangen, dass in der Bgm.-Dr.-Nebel-Straße in Lohr ein Lkw unterwegs ist, dessen Zustand gefährlich erscheint. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Kofferaufbau des 12 Tonnen schweren Lasters verbogen war. Schweißnähte am Aufbau waren augenscheinlich unsachgemäß ausgebessert und gerissen. Der Ladeboden hatte sich bereits teilweise von Fahrgestell gelöst, so dass Spalte entstanden. Weiterhin war ein Vorderreifen bis auf die Karkasse abgefahren. Die Beamten stellten den Lkw sicher und unterbanden die Weiterfahrt. Erst nachdem ein Ersatzfahrzeug eingetroffen, die Ladung umgeladen und der Reifen gewechselt war, wurde die Weiterfahrt gestattet. Allerdings nur bis zu einer geeigneten Werkstatt, um das Fahrzeug Instand zu setzen. Den Fahrer und den Halter erwartet je eine Bußgeldanzeige.

Lohr. Eine Polizeistreife hat am Freitag gegen 15 Uhr einen Rollerfahrer in der Fischergasse in Lohr angehalten. Laut Polizei war unschwer erkennbar, dass an dem Roller noch das blaue Versicherungskennzeichen aus 2021 angebracht war. Notwendig wäre jedoch ein gültiges grünes Versicherungskennzeichen für 2022 gewesen. Der 29-Jährige hatte vergessen eine neue Versicherung für den Roller abzuschließen. Er wird deshalb wegen eines Verstoßes gg. das Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige gebracht. Die Fahrt war für ihn an der Kontrollstelle zu Ende.

Naturschutzgesetz missachtet

Steinbach/Hofstetten. Zwei Autos haben am Freitag um etwa 16 Uhr im Naturschutzgebiet Sauerberg geparkt. Die Polizei Lohr hat bei einer genaueren Nachschau im dem zwischen Steinbach und Hofstetten am Mainufer gelegenen Naturschutzgebiet einen Angler entdeckt. Er und seine Begleiterinnen hatten im Uferbereich eine Angelstelle eingerichtet. Hierzu hatten sie unter anderem zwei Zelte aufgebaut, um zu übernachten. Das Naturschutzgesetz verbietet u.a. jedoch das Befahren der Flächen mit Kraftfahrzeugen und das Zelten. Es wird deshalb eine Anzeige beim Landratsamt vorgelegt.

Polizei Lohr/kick