Quad-Fahrer heizt nahe Gambach über Felder - Verstöße gegen Umweltgesetze

Den Fahrer erwartet eine Anzeige wegen Kennzeichenmissbrauch und Verstöße gegen Umweltgesetze. Möglicherweise geschädigte Flurbesitzer werden gebeten, sich mit der Polizei Karlstadt in Verbindung zu setzen.

Auto zerkratzt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum Donnerstag, 05.08.2021, 14:00 Uhr, bis Freitag, 06.08.2021, 04:00 Uhr, parkte ein Audi-Fahrer den PKW, Typ A4, weiß, unbeschädigt am Parkplatz „Oberes Tor" in der Ringstraße in Karlstadt. Kurze Zeit später bemerkte der Fahrer mehrere, vermutlich vorsätzlich herbeigeführte Lackkratzer an der rechten Fahrzeugseite. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Der Täter ist bislang unbekannt.

Fahrzeug-Antenne entwendet

Karlburg, Lkr. Main-Spessart. Am Sportgelände des TSV Karlburg wurde am vergangenen Mittwochabend eine Antenne an einem dort geparkten, grauen PKW, VW Up, entwendet. Der Schaden beläuft sich auf 35 Euro. Täterhinweise sind bislang nicht vorhanden.

Knallkörper gezündet

Arnstein, Lkr. Main-Spessart. Am 06.08.2021, gegen 09:20 Uhr, meldete ein Anwohner laute Knallgeräusche aus dem Bereich Schwebenrieder Straße in Arnstein. Vor Ort konnten mehrere abgebrannte (zugelassene) Feuerwerkskörper festgestellt werden. Beim vermutlichen Verursacher wurden im Laufe der Ermittlungen weitere „Böller" aufgefunden. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgrund des Abbrennens außerhalb eines genehmigten Zeitraumes.

Ohne Führerschein unterwegs

Eußenheim, Lkr. Main-Spessart. Am 06.08.2021, gegen 16 Uhr, wurde ein 59-jähriger Kleintransporter-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auf Nachfrage konnte dieser keinen gültigen Führerschein aushändigen. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass dem Fahrer wenige Tage zuvor die Fahrerlaubnis entzogen wurde und er seinen Führerschein abgegeben hatte. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

mci / Quelle: Polizei Karlstadt