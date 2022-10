Am Montag beschädigte gegen 18:00 Uhr eine 59-jährige Frau in Retzstadt mit einem Stein zwei dort geparkte Pkw, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4000.- Euro entstand. Die Frau konnte von den alarmierten Polizeibeamten in der Nähe der Fahrzeuge angetroffen werden. Da sich die Frau deutlich erkennbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie ärztlicher Obhut anvertraut.

rbb/Polizei Karlstadt