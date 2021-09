Prügelei vor Disko in Buchen - Zwei Männer verletzt

Laut Polizei gerieten die beiden im Laufe des Abends mehrfach in Streit wodurch es zu einem Gerangel kam. Gegen 2 Uhr stieß der 20-Jährige den 23-Jährigen zu Boden. Einige Minuten später schlug der 23-Jährige auf den 20-Jährigen ein. Die beiden wurden jeweils leicht verletzt. Ein Alkoholtest ergab bei beiden einen Wert von mehr als einem Promille.

Milchhäusle in Walldürn aufgebrochen

Unbekannte hebelten am Dienstagabend einen Milchautomaten in Walldürn auf. Zwischen 20 Uhr und 21 Uhr wurde der im Milchhäusle in der Altheimer Straße befindliche Automat aufgebrochen und die Geldbehälter samt Inhalt entwendet. Diese wurden später in der Nähe aufgefunden. Das Geld wurde durch den oder die Unbekannten herausgenommen. Auch in Schefflenz kam es bereits am 23. September zu einem ähnlichen Fall, wir berichteten. Zeugen, die Hinweise zu den Aufbrüchen oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Polizei Heilbronn/kick