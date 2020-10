Prügelei in Mömbris: Männer haben über drei Promille

Vier Personen hatten am Abend offenbar ein Alkoholgelage veranstaltet. Gegen 21 Uhr gerieten zwei Männer im Alter von 44 und 33 Jahren in Streit, der dann eskalierte, und in einer handfesten Rauferei endete. Bei Eintreffen der Polizeistreife hatte sich die Lage schon beruhigt. Alkotests ergaben bei beiden leicht verletzten Männern Werte von über 3 Promille.

Unfallfluchten in Alzenau

Am Mittwoch zwischen 14.30 und 15.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Brentanostraße ein geparkter Seat angefahren. Der flüchtige Verursacher beschädigte den Seat offenbar beim Ein- oder Ausparken an der hinteren rechten Seite und hinterließ einen Schaden von 500 Euro.

Ein Postzusteller beschädigte mit seinem Lkw am Mittwochmorgen einen Lichtmast in der Burgstraße. Der Mann war von einem Zeuge um 11.30 Uhr beobachtet worden, wie er auf Höhe der Burg rückwärts gegen den Mast rollte und sich dann unerlaubt entfernte. Der Mast geriet durch den Anstoß in Schieflage (circa 1.000 Euro Schaden). Da das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs bekannt ist, sollte der Fahrer zu ermitteln sein.

Geldbörse in Alzenau geklaut

Am Mittwochmittag nutzte ein Unbekannter die Gunst der Stunde und entwendete einer 81-jährigen Frau in einem Supermarkt die Geldbörse. Die Rentnerin war gegen 13 Uhr in einem Supermarkt in der Brentanostraße. Sie hatte ihre Handtasche in ihrem Einkaufswagen abgelegt. Beim Bezahlen musste sie dann feststellen, dass an ihrer Handasche alle Reißverschlüsse geöffnet waren und die Geldbörse samt Inhalt verschwunden war. In dem Geldbeutel befanden sich mehrere hundert Euro Bargeld sowie diverse Karten. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

Handwagen in Kahl verschwunden

Zwischen Donnerstag und Montag entwendete ein Unbekannter aus dem Hofraum eines Anwesens im Schäfereiwiesenweg einen Handwagen. Der Schaden wird auf 150 Euro geschätzt.

