Prügelei in Aschaffenburg

Grund dafür war, dass ein 49-Jähriger seine ehemalige Lebensgefährtin mit einem anderen Mann in einem Fahrzeug sitzen gesehen hatte. Daraufhin näherte er sich dem geöffneten Beifahrerfenster und schlug unvermittelt auf den neuen Freund der Dame ein. Das 39 Jahre alte Opfer stieg aus dem Fahrzeug aus und die beiden Männer rangelten am Boden bis der Angreifer schließlich in Richtung des Hauptbahnhofs flüchtete. Der 39-Jährige trug eine Platzwunde an der Stirn und eine Abschürfung am Knie davon.

Berauschter Autofahrer von Polizei angehalten

Schweinheim. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am Dienstag um kurz vor 23 Uhr, ein 24-jähriger Opel-Fahrer im Gäßpfad angehalten. Im Fahrzeug fanden die Beamten Utensilien für den Konsum von Rauschgift. Ein beim Fahrer durchgeführter Urin-Schnelltest verlief positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt und der Fahrer musste die Beamten für eine Blutentnahme zur Dienststelle nach Nilkheim begleiten. Bei weiterer Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs fiel außerdem auf, dass zum Zeitpunkt der Anhaltung kein Versicherungsschutz bestand und das Fahrzeug dementsprechend nicht im Straßenverkehr geführt werden durfte.

Polizei zieht berauschten Fahrer ohne Fahrerlaubnis aus dem Verkehr

Leider. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, um kurz nach 01:00 Uhr, hielt eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg, einen 28-jährigen VW-Fahrer in der Darmstädter Straße zum Zwecke einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Während der Kontrolle wirkte der Fahrer sichtlich nervös. Nach durchgeführten Tests las der Verdacht eines zeitnahen Drogenkonsums nahe. Bei weiterer Recherche stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Obendrein versuchte er sich durch die Angabe falscher Personalien einer Strafe zu entziehen.

Unfallflucht mit gestohlenem Roller

Großostheim. Am Dienstag, gegen 22:30 Uhr, kam es an der Kreuzung Anne-Frank-Straße und Hasselstraße nach einem Vorfahrtsverstoß durch einen unbekannten Rollerfahrer samt Sozia zu einem Verkehrsunfall mit einem Opel. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei Rollerfahrer und Sozia stürzten. Der Unfallverursacher und seine weibliche Begleitung flüchteten anschließend zu Fuß vom Unfallort ohne ihre Personalien beim 20-jährigen Opel-Fahrer zu hinterlassen. Nach Angaben des Opel-Fahrers hatte sich der flüchtige Unfallverursacher beim Sturz offensichtlich verletzt und blutete stark im Gesicht. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch Kräfte der Polizeiinspektion Aschaffenburg verlief negativ. Die Streifenbeamten suchten daraufhin den Fahrzeughalter des Motorrollers an seiner Wohnanschrift nahe des Unfallortes auf. Er gab an, dass ihm der der Motorroller gestohlen wurde. Am Opel wurde ein Schaden in Höhe von circa 7.000 Euro verursacht.

vd/Polizei Aschaffenburg