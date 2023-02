Prozess nach Rekord-Kokain-Fund in Aschaffenburg: Zweiter Angeklagter sagt aus

Die Drogen - über eine Tonne Kokain - hatten Beamte von Zoll und Landeskriminalamt in Aschaffenburg sichergestellt. Der Container war anschließend zum Zielort im hessischen Friedberg transportiert worden. Dort versuchten mehrere Männer aus den Niederlanden, das Kokain "zu bergen" - darunter der 26-Jährige und ein 23-Jähriger, der ebenfalls auf der Anklagebank sitzt. Insgesamt drei der Männer nahmen Beamte im Laufe der Nacht fest, weitere Männer entkamen.

Sein Auftrag sei gewesen, den Container ausfindig zu machen und die Drogen herauszuholen, wenn er eine entsprechende Anweisung bekomme, gab der 26-Jährige an. Um welche Menge es sich handelte, habe er nicht gewusst. Ein Bekannter aus der Drogenszene habe ihm "den Job" vermittelt. 5000 Euro hätte er dafür bekommen sollen. Die anderen Männer, die an der Bergung beteiligt waren, habe er nicht gekannt, gab der Angeklagte an.

Wie die Drogen in Container gelangten, verdeutlichten Aussagen von Zoll- und LKA-Beamten. Auf dem Gelände der Firma in der Dominikanischen Republik, die die Friedberger Firma Fresenius beliefert, kann dies nicht geschehen sein: Jeder Beladungsschritt wurde dort mit Fotos dokumentiert, der Container wurde verplombt, bevor er das Gelände verließ und zum Hafen gefahren wurde. Für die Strecke dorthin brauchte er jedoch "acht bis neun Stunden", statt maximal zwei. Die These der Ermittler: Der Container wurde geöffnet, bevor er im Hafen eincheckte. Die Plomben, darunter eine des Zolls, wurden anschließend ausgetauscht, belegen Fotos. "Es besteht der Verdacht, dass Zollbeamte am dortige Hafen bestochen wurden", sagte ein Polizeibeamter.

Katrin Filthaus