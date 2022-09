Prostituierte in Frankfurt beim Sex ausgeraubt

Der Täter erbeutete die Handtasche mit über 100 Euro Bargeld sowie das Handy der 36-Jährigen.

Während der sexuellen Handlungen schubste der Mann sie und entriss ihr die Handtasche. Das Opfer fiel zu Boden, verletzte sich dabei aber nicht.

Der Täter flüchtete in einem grauen BMW mit rumänischem Kennzeichen in Richtung Hauptbahnhof. Am Steuer saß ein weiterer Mann. Die beiden Männer konnten bislang nicht identifiziert werden. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

vd/Polizei Frankfurt