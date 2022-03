Pritschenwagen verliert bei Kahl Ladung - Windschutzscheibe von Auto zerstört

Laut Polizei fuhr eine 39-jährige Hanauerin mit ihrem Wagen auf der St2305, dort kam ihr ein Kraftfahrzeug mit Ladefläche entgegen, welches einen Gegenstand von der Ladefläche verlor. Dieser wiederum schlug auf der Windschutzscheibe der Hanauerin ein. Der Pritschenwagen fuhr unvermindert weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden an der Windschutzscheibe wird auf etwa 800 Euro beziffert

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Alzenau unter 06023/944-0.

Versuchter Einbruch in Fitnessstudio in Schöllkrippen

Schöllkrippen. In der Nacht von Donnerstag, 17.03.22, auf Freitag, den 18.03.2022 versuchten bislang unbekannte Täter in ein Fitnessstudio in der Industriestraße einzudringen. Die unbekannten Täter versuchten mit einem Pflasterstein eine Scheibe einzuschlagen. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.