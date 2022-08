Postzustellerin in Gössenheim von Hund gebissen

Am vergangenen Samstag, gegen 10:00 Uhr, wollte eine 25-jährige Postzustellerin in einem Anwesen in der Wernfelder Straße die Post zustellen.

Nach dem Betreten des Grundstücks kam ein Hund aus der offenen Haustüre auf sie zugerannt und biss ihr in den Unterarm, sowie in den Ober- und Unterschenkel. Die Frau musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Auf den Hundehalter kommt eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung zu.

Straßenlaterne angefahren

Karsbach. Wie erst jetzt angezeigt, wurde bereits im Laufe des Dienstag, 23.08.22, eine Straßenlaterne im Schönauer Weg angefahren und beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden an der Laterne wird auf ca. 2.000,- Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.