Postauto macht sich in Wörth selbstständig - Hoher Schaden

Gegen 16.15 Uhr hatte eine Postzustellerin ihren Postbus abgestellt und Briefe ausgeliefert. Aufgrund fehlender Sicherung machte sich der VW-Bus selbstständig und rollte rückwärts. Hierbei schrammte der Transporter an einem am Fahrbahnrand geparkten Mercedes entlang und wurde nach einer weiteren kurzen Rollstrecke von einem Dacica Sandero „gestoppt". Die Zustellerin hatte noch versucht, ihr rollendes Fahrzeug zu bremsen, konnte die Irrfahrt ihres Fahrzeuges jedoch nicht mehr verhindern. Der angerichtete Gesamtschaden beträgt ca. 10.000 Euro.

Weitere Irrfahrt in Niedernberg

Niedernberg. Ähnliche erging es auch einer Offenbacherin, die am Dienstag Nachmittag ihren BMW auf dem Parkplatz eines Outlet-Shops abgestellt hatte. Die Fahrerin hatte beim Aussteigen vergessen, die Handbremse anzuziehen. Der BMW rollte hierauf von seinem Stellplatz los und fuhr in die Fahrertüre eines unweit geparkten BMW X3. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

Bei Gurtkontrolle ertappt

Erlenbach. Im Rahmen einer Gurtkontrolle im Bereich der Dr. Vitsschule in Erlenbach haben Beamte der PI Obernburg am Dienstag Vormittag einen „Schwarzfahrer" aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten hatten gegen 11.30 Uhr einen BMW angehalten, da eine Mitfahrerin auf der Rücksitzbank des Pkw erkennbar nicht angeschnallt war. Bei der Anhaltung und anschließenden Kontrolle staunten die Beamten zunächst nicht schlecht, als drei Kinder im Alter von 3-7 Jahren aus dem Fußraum im rückwärtigen Bereich des Fahrzeuges auftauchten. Bei der weiteren Abarbeitung des Falles stellte sich heraus, dass der verantwortliche Fahrer des angehaltenen Mitsubishis nicht im Besitz einer gültigen deutschen Fahrerlaubnis ist. Er war mit dem Pkw seines Landsmannes unterwegs. Bereits Anfang August war der 34-Jährige ohne gültige Fahrerlaubnis erwischt worden.

Am Bolzplatz Tornetze beschädigt

Elsenfeld.. Im Zeitraum von Freitag (10.09.) bis Sonntag (12.09.) haben Unbekannte am Bolzplatz gegenüber den Tennisplätzen in der Schulstraße die Torfangnetze beschädigt. Die vermtl. Jugendlichen Vandalen beschädigten die Tornetze und brannten auch die großen Ballfangnetze ab. Hierdurch entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

Möglicherweise wurden die Täter von Spaziergängern beobachtet. Die Polizeiinspektion Obernburg und Gemeindeverwaltung erhoffen sich hier Hinweise auf die Täter. Für Hinweise, die auf den Täter führen, wurde vom Markt Elsenfeld eine Belohnung von 100 € ausgesetzt.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0.

mci / Quelle: Polizei Obernburg