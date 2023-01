Porschefahrer prallt in die Mittelabtrennung auf der A3 bei Bessenbach

Kurz nach 14.30 Uhr war ein 52-jähriger Porschefahrer auf der A3 in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Bessenbach/Waldaschaff und der Kauppenbrücke verlor er die Kontrolle über sein Auto, prallte in die Mittelabtrennung und kam schließlich am linken Fahrbahnrand zum Stehen.

Die Polizei schließt als Unfallursache einen Reifenplatzer nicht aus.

Glück im Unglück hatte der Fahrer: Er überstand den Unfall unverletzt. Am Porsche entstand jedoch Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Nach einer kurzzeitigen Vollsperrung konnte der Verkehr bis zur Bergung des Unfallautos auf zwei Spuren vorbeifließen. Die Feuerwehren aus Bessenbach und Waldaschaff sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn.

Ralf Hettler