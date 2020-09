Porschefahrer fährt in Aschaffenburg Fahrradfahrerin auf und verletzt diese

Eine 34-jährige Fahrradfahrerin fuhr am Dienstagnachmittag, gegen 17:20 Uhr, die Platanenallee entlang und fuhr in den Kreisel in Richtung Weißenburger Straße ein. Hierbei folgte ihr ein 71-jähriger Porschefahrer, der bereits an der Goldbacher Straße ausfahren wollte. Bei seinem Abbiegevorgang fuhr der 71-Jährige mit seiner linken Front der Fahrradfahrerin hinten auf. Die 34-Jährige kam zu Fall und zog sich eine Beckenprellung zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Sowohl das Fahrrad, als auch der Porsche wurden beschädigt. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Weitere Meldungen aus dem Stadtgebiet Aschaffenburg

Katalysator in Österreicher Kolonie ausgebaut und geklaut

Ein unbekannter Täter demontierte im Zeitraum vom 4. September bis zum 18. September den Katalysator eines Mitsubishi, der in der Deutschen Straße abgestellt war. Der Schaden beläuft sich im vierstelligen Bereich.

Geldbeutel gestohlen

Ein unbekannter Täter entwendete am Montag, zwischen 19:30 Uhr und 20 Uhr, einem 64-jährigen Mann den Geldbeutel. Der Mann befand sich im Tatzeitraum in einem Supermarkt in der Südbahnhofstraße. Hierbei trug der 64-Jährige die Geldbörse in einer Tasche, die er in den Einkaufswagen gelegt hatte. Erst an der Kasse bemerkte er den Diebstahl, weshalb keine Täterhinweise vorliegen.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

stru/Polizei Aschaffenburg