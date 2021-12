Porschefahrer begeht Unfallflucht in Damm

Der Unfallverursacher flüchtete, nachdem er zuvor den Schaden selbst kurz begutachtet hatte. Eine Anwohnerin beobachtete das Unfallgeschehen und konnte sich ein Teil des Kennzeichens notieren. Durch die Polizeiinspektion Aschaffenburg wurde eine Anzeige aufgenommen. Ein Tatverdächtiger konnte bereits ermittelt werden.

Dacia angefahren - Täter unbekannt

Am Mittwoch, zwischen 14 und 15 Uhr, wurde ein in der Weißenburger Straße am Straßenrand geparkter Dacia durch einen unbekannten Unfallverursacher angefahren. Am Auto wurde dadurch ein Schaden am hinteren Kotflügel und der Heckstoßstange in Höhe von circa 3.000 Euro verursacht. Hinweise auf den Unfallflüchtigen gibt es aktuell noch nicht.

Eine Mercedes-Fahrerin musste am Mittwoch feststellen, dass ihr Auto offensichtlich durch einen anderen Verkehrsteilnehmer angefahren wurde. Das beschädigte Fahrzeug war zwischen 17 und 23 Uhr in einem öffentlichen Parkhaus in der Alexandrastraße geparkt. Der Unfallverursacher ist nicht bekannt. Die Höhe des verursachten Schadens beträgt circa 1.500 Euro.

Einbruchsversuch in Keller: Damm

Zwischen Mittwoch, 22.00 Uhr und Donnerstag, 14.30 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter Bier aus den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Linkstraße zu stehlen. Der Dieb bog hierfür die Gitter zweier Kellertüren teilweise auf und zog die Getränkekisten mit Hilfe eines Besenstiels zur Tür heran. Aus bisher unbekannten Gründen ließ der Täter aber schlussendlich doch von den Getränken ab und flüchtete ohne Beute.

Unbekannter Täter beschädigt Auto

Am vergangenen Sonntag, gegen drei Uhr morgens, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Honda in der Scharnhorststraße durch das Zerkratzen des Lacks an der Beifahrertür. Der Täter war männlich, hatte kurze Haare, trug einen hellen Kapuzenpullover und weiße Turnschuhe der Marke Nike.

Bereits im Juli dieses Jahres wurde das Auto der 42-jährigen Fahrzeugbesitzerin auf ähnliche Weise beschädigt. Möglicherweise handelte es sich dabei um denselben Täter.

Betrunkener in Gewahrsam genommen

Am Donnerstag, gegen 22.15 Uhr, wurde ein 21-Jähriger am Bahnhofsvorplatz im Bereich der Elisenstraße auffällig. Der offensichtlich alkoholisierte junge Mann trat nach Zeugenaussagen gegen Autos und pöbelte Passanten an. Eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg nahm den Randalierenden in Gewahrsam, nachdem er sich auch durch diese nicht beruhigen ließ. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über zwei Promille.

Polizeiinspektion Aschaffenburg/ienc