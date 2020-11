Kurz nach 8 Uhr war eine 39-Jährige mit einem Porsche Carrera auf der Autobahn in Richtung Würzburg unterwegs, als ihr kurz vor der Kauppenbrücke die nasse Fahrbahn zum Verhängnis wurde. Der Porsche kam nach Rechts von der Straße ab, kollidierte mit der Außenplanke, prallte in die Mittelabtrennung, schleuderte nochmal über alle Spuren und blieb schließlich nach einem nochmaligen Anstoß an der Außenleitplanke auf der linken Spur an der Mittelabtrennung stehen. Während am Auto wirtschaftlicher Totalschaden entstand, hatte die Fahrerin und ihr Mitfahrer Glück im Unglück - beide kamen mit einem Schrecken davon.

Die Feuerwehren aus Waldaschaff und Bessenbach sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Nach einer kurzen Vollsperrung konnte der Verkehr auf der rechten Spur und Standstreifen vorbeifahren. Der Schaden summiert sich auf mehrere zehntausend Euro. Gegen 9:30 war wieder freie Fahrt möglich.

Ralf Hettler