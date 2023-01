Porsche mit Sommerreifen schleudert von der A3 bei Bischbrunn

Gegen 11.15 Uhr war die 31 Jahre alte Frau mit einem Porsche 911 auf der Autobahn in Richtung Würzburg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Rohrbrunn und Marktheidenfeld verlor sie auf der geräumten, nassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Porsche kam von der Straße nach links ins Bankett ab und wurde dort beschädigt. Das Auto drehte sich und kam entgegen der Fahrtrichtung an der Außenleitplanke zum Stehen. Glimpflich ausgegangen ist der Vorfall für die Fahrerin und ihren Beifahrer. Beide blieben bei dem Unfall unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von vermutlich mehreren zehntausend Euro. Der Porsche wurde abgeschleppt. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizeibeamten fest, dass das Fahrzeug mit Sommerreifen ausgestattet war. Die Feuerwehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff sicherten die Unfallstelle ab, reinigten die Fahrbahn und beseitigten auslaufende Betriebsstoffe. Bis zur Bergung des Unfallfahrzeuges musste die Standspur und der rechte Fahrstreifen gesperrt werden.

Ralf Hettler