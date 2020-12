Porsche-Fahrer nach Unfall auf A3 bei Waldaschaff schwer verletzt

Gegen 10.45 Uhr war der 23-jährige Fahrer auf der A3 in Richtung Frankfurt unterwegs, als er zwischen der Kauppenbrücke und der Anschlussstelle Bessenbach/Waldaschaff auf regennasser Straße von der Straße abkam und sich an der Böschung mit seinem Wagen überschlug und schließlich mit dem Porsche im Grünstreifen liegen blieb. Der Junge mann war ins einem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Feuerwehren aus Weiberbrunn und Waldaschaff mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Wrack befreit werden.

Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde der Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Porsche musste abgeschleppt werden. Nach einer Kurzzeitigen Vollsperrung der A3 in Richtung in Richtung Frankfurt konnte der Verkehr bis zur Bergung des Autowracks zweispurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

dc/rah