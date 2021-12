Porsche-Fahrer bei Unfall in Aschaffenburg schwer verletzt

Gegen 13.45 Uhr befuhr ein Sattelzug die Adenauerbrücke in Fahrtrichtung Damm. Als er vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er vermutlich einen neben ihm fahrenden Porsche, prallte in dessen Seite und schob ihn über den erhöhten Bordstein auf den Gehweg. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 37-jährige Porsche-Fahrer schwere Verletzungen. Er musste nach einer Erstversorgung durch den Notarzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Feuerwehr Aschaffenburg sicherte die Unfallstelle ab und half dem Rettungsdienst bei der schonenden Rettung des Fahrers. Während der Lastwagen noch fahrbereit war, musste der Porsche abgeschleppt werden. An diesem entstand wirtschaftlicher Totalschaden von mehreren Zehntausend Euro. Bis zur Bergung des Porsche stand nur ein Fahrstreifen zur Verfügung, was zu einem erheblichen Rückstauf führte.

Ralf Hettler