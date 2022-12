Pornografie mit Kindern: Polizei ermittelt am Untermain gegen sieben Männer

Bei mehreren Durchsuchungen beschlagnahmten die Ermittler »umfangreiches Datenmaterial«, sagte Philipp Hümmer von der Polizei Unterfranken unserer Redaktion. Gegen sieben Männer laufen Ermittlungsverfahren »wegen des Verdachts des Besitzes und der Verbreitung kinderpornografischer Inhalte«.

In den Wohnungen der Beschuldigten stellte die Polizei unter anderem Computer und Datenspeicher sicher. Diese müssten nun »aufwendig von IT-Forensikern ausgelesen und ausgewertet werden«, so Hümmer. Die Verdächtigen sind im Alter zwischen 24 und 50 Jahren. In Untersuchungshaft wanderten sie nicht.

Während der Durchsuchungen fanden die Beamten in einer Wohnung Amphetamin. In einer anderen Wohnung stellten sie »diverse Waffen und Munition« sicher. »Die rechtliche Einordnung dieser Gegenstände steht noch aus«, heißt es seitens der Polizei. Die Ermittlungsarbeiten liefen in Zusammenarbeit zwischen der Kriminalpolizei Aschaffenburg, der hiesigen Staatsanwaltschaft sowie dem Zentrum zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im Internet (ZKI) bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Zahl von Straftaten im Zusammenhang mit Pornografie mit Kindern in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen ist: Im Bereich des Polizeipräsidiums Unterfranken stiegen die Fallzahlen um 88,6 Prozent von 263 Taten (2019) auf 496 Taten (2020). Im Jahr 2021 setzte sich diese Entwicklung um 28 Prozent auf 635 Fälle fort. mai