Pool aus Hydrant gefüllt in Mömbris

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte dies und verständigte die Polizei. Die PI Alzenau hat nun die Ermittlungen wegen Diebstahl aufgenommen.

Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss: Alzenau

Am Donnerstag gegen 15.30 Uhr wurde ein 38-jähriger Auto-Fahrer in der Industriestraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten durch die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Nach einer Blutentnahme wurde der 38-Jährige entlassen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr infolge anderer berauschender Mittel eingeleitet.

Auto aufgebrochen: Alzenau

Auf dem Wanderparkplatz in der Verlängerung der Industriestraße wurde am Donnerstag zwischen 13.45 Uhr und 14.35 Uhr die Seitenscheibe eines dort geparkten Smarts eingeschlagen. Der bislang unbekannte Täter entwendete aus dem Fahrzeug eine Kühltasche samt Wasserflasche. Somit übersteigt der verursachte Sachschaden um ein Vielfaches den Beuteschaden. Die Polizei Alzenau hat nun Ermittlungen wegen Diebstahl und Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

Polzei Alzenau/ienc