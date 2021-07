Am Mittwoch wurde in Amorbach, in der Krummwiese, bei einem 42-jährigen Audi-Fahrer festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test bestätigte dies, er hatte um 14.55 Uhr einen stolzen Wert von 2,96 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt und er musste eine Blutprobe abgeben.

dc/Meldung der Polizei Miltenberg