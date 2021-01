Polo schleudert bei Wertheim gegen Mistubishi

Wertheim: Mit dem Fahrzeug ins Schleudern geraten Wertheim. 9.000 Euro Sachschaden ist das Resultat eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen in Wertheim. Gegen 9.15 Uhr befuhr eine 24-Jährige mit ihrem VW Polo die Kreisstraße zwischen Tauberbischofsheim und Urphar. Kurz nach der Abzweigung nach Kembach verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug und Schleuderte über die Fahrbahn. Dabei streifte ihr Wagen den am rechten Fahrbahnrand haltenden Mitsubishi einer 21-Jährigen. Dadurch entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand.

Wertheim: VW Polo beim Vorbeifahren beschädigt

Wertheim. An einem VW Polo ist in Wertheim ein Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro entstanden. Das Auto stand im Zeitraum von Montag, 10 Uhr, bis Dienstag, 14 Uhr, am Fahrbahnrand des Salon-de-Provence-Rings. Vermutlich beim Vorbeifahren stieß ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug gegen die linke vordere Ecke des VW und entfernte sich anschließend unerlaubt. Hierbei entstanden Kratzer am Kotflügel und der Stoßstange. Auch das Blinkerglas war betroffen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

dc/Meldungen der Polizei Heilbronn