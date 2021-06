Polizistin in Kahl hält Rollerfaher ohne Helm und Nummernschild an

Einer hessischen Polizeibeamtin ist gegen 17:30 Uhr während ihrer Freizeit ein Rollerfahrer ohne Helm aufgefallen, an dessen Roller kein Kennzeichen angebracht war. Sie versetzte sich kurzer Hand in den Dienst, hielt den Rollerfahrer an und verständigte die Alzenauer Polizei. Bei der Überprüfung wurde dann festgestellt, dass der Roller nicht versichert war. Außerdem war der 19-jährigen Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Wildunfall

Alzenau. Eine Peugeot-Fahrerin erfasste am Montagnachmittag um 17.30 Uhr auf der Staatsstraße 2305 bei Alzenau ein Reh. Der Schaden am Auto beträgt 1.000 Euro.

Mömbris-Niedersteinbach. Am frühen Dienstag um kurz vor 04 Uhr erfasste ein Opel-Fahrer in der Dörnsteinbacher Straße ein Reh. Das Auto wurde bei der Kollision im Frontbereich beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf eine Summe von 1.000 Euro.

Parkrempler

Alzenau. Ein 51-jähriger Mazda-fahrer beschädigte am Montag gegen 18.30 Uhr beim Ausparken am Markplatz ein abgestelltes Auto. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt 1.000 Euro.

dasch / Quelle: Polizeiinspektion Alzenau