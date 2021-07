Polizisten ziehen Schwarzarbeiter bei Sulzbach aus dem Verkehr

Bei der Überprüfung der Arbeiter stellte sich heraus, dass diese als Touristen eingereist sind und von einem Buchener Unternehmer auf eine Baustelle in Aschaffenburg vermittelt wurden. Die ersten Ermittlungen beim Arbeitgeber ergaben, dass dieser die Arbeiter aus dem Ausland angeheuert hat und sie ohne Arbeitserlaubnis zum Arbeiten eingesetzt hat.

Den Unternehmer erwartet nun eine Anzeige, seine Mitarbeiter wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Durch das Ausländeramt wurde für die Schwarzarbeiter eine Ausreiseaufforderung verfügt.

Ladendieb erwischt

Wörth. Ein dreister Ladendieb ist am Donnerstag Vormittag gegen 10 Uhr in Wörth in einem Fachgeschäft für Telekomunikation ertappt worden. Der Lützelbacher hatte sich verdächtig in dem Laden aufgehalten und dort Ware, unter anderem WLAN-Router, TV-Sticks u. ä. im Gesamtwert von gut 600 Euro entwendet. Der Ladendieb versteckte seine Beute in einem vor dem Geschäft geparkten Pkw und ging anschließend immer wieder neu „zum Klauen“ in den Laden. Einem aufmerksamen Kundenberater fiel dies auf. Er verständigte die Polizei und hielt den Dieb bis zum Eintreffen der Streife fest.

Alkoholisiert ohne Fahrerlaubnis „geübt“

Niedernberg. Mit einer Blutentnahme bei der Polizei sind die Fahrübungen eines 22-Jährigen am Donnerstag Abend zu Ende gegangen. Eine Streife der Sicherheitswacht hatte gegen 19.30 Uhr eine Unfallmeldung gemacht, dass ein junger Mann beim Umparken eines VW Golf gegen einen einbetonierten Mülleimer gefahren sei. Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsklärung zeigte sich, dass der Aschaffenburger stark alkoholisiert war und auch keine Fahrerlaubnis besitzt. Den VW Golf, mit dem er den Unfall verursachte, hatte er sich von einem Kumpel geliehen, um eine kleine Probefahrt zu machen. Diesem hatte er vorgegaukelt, im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die kurze Ausfahrt an den Mülleimer führte zu einem Schaden von ca. 1500 Euro an dem „Leihfahrzeug“. Beim Alkoholtest zeigte der Alcomat 1,68 Promille. Die Streife, welche den Unfall aufnahm, ordnete hierauf eine Blutentnahme an.

Unversicherter E-Scooter

Sulzbach. Eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erwartet einen 23 -jährigen Sulzbacher. Dieser ist einer Streife am Abend gegen 18:55 Uhr in der Bahnhofstraße aufgefallen. Die Beamten stellten den E-Scooter, der ca. 25 km/h schnell war, sicher.

Unfallflucht- Anhänger beschädigt

Mönchberg. Ein geparkter Anhänger ist im Laufe des Donnerstag, in der Zeit von 10:45 Uhr bis 17 Uhr, angefahren worden. Der Besitzer des Kofferanhängers hatte diesen am rechten Fahrbahnrand geparkt. Vermutlich fuhr der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug in Richtung Hauptstraße und kollidierte hierbei mit dem Hänger. An diesem wurden linksseitig die beiden Reifen und der Kotflügel beschädigt, der Sachschaden beträgt ca. 1000,- EUR. Der Anhänger war nicht mehr fahrbereit. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug dürfte ebenfalls erheblicher Sachschaden entstanden sein. An der Unfallstelle blieben gelbe Kunststoffsplitter zurück.

Auffahrunfall

Sulzbach. Am späten Donnerstag Nachmittag, gegen 17:45 Uhr, ist es in der Bahnhofstraße zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine Sulzbacherin war hier mit ihrem Seat auf einen vorausfahrenden Pkw Mini aufgefahren. Die beteiligten Fahrzeuge wurden hierbei im Bereich der Stoßstangen leicht beschädigt, insgesamt dürfte der Sachschaden ca. 2000 Euro betragen.



Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0