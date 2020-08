Polizisten retten dehydrierte Katze von Hausdach

Katze steckt auf Hausdach fest



Gemünden. Eine nicht ganz alltägliche Mitteilung erhielt die Polizei Gemünden am Montagvormittag. Es wurde mitgeteilt, dass bereits seit Stunden eine Katze auf einem Hausdach (3 Geschosse) im Baumgartenweg in Gemünden festsitzt und nicht alleine vom Dach herunter komme. Den Beamten gelang es schließlich, die dehydrierte Katze durch ein Dachfenster des Treppenhauses zu locken. Nachdem ein örtlicher Tierarzt die Katze versorgt hatte, wurde sie nach Lohr ins Tierheim gebracht. Der Besitzer konnte nicht gefunden werden. Eine weitere Anwohnerin teilte den Beamten mit, dass sie bereits am Sonntag eine Katze Miauen gehört hat.

Zwei Senioren bei Unfall in Gemünden verletzt



Leicht verletzt wurde ein 73-Jähriger bei einem Unfall in Gemünden. Der Autofahrer fuhr die B26 in Gemünden in Richtung Wernfeld. An der Einmündung zur Bergstraße bog er nach links in Richtung Karsbach in die Bergstraße ein. Hierbei übersah er eine vorfahrtberechtigte 73-jährige Autofahrerin. Diese kam von Wernfeld auf der B26 und fuhr in Richtung Bahnhof. Die Frau erlitt eine Platzwunde am Kopf und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand ein Schaden von ca. 19.000 Euro.

Streit endet in körperlicher Auseinandersetzung

Gemünden. Am Montagabend kam es in der Bahnhofstraße zu einem Streit zwischen einer 19-jährigen Frau und ihrem gleichaltrigen Begleiter. Polizeibeamte mussten bei dem eskalierenden Streit einschreiten. Unter anderem gab der junge Mann der jungen Frau eine „Kopfnuss“. Danach trat die Frau ihm in den Bauch, als er am Boden lag. Die alkoholisierten Personen hatten 1,24 und 1,36 Promille. Die Beamten mussten beide trennen. Dem Mann wurde ein Kontaktverbot zur jungen Frau erteilt. Beide erwartet nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.



Gieriger Raucher



Gemünden. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden zwei Zigarettenautomaten gestohlen. Ein Automat hing in Gemünden im Bereich des Bahnhofes. Der andere Automat befand sich in Gössenheim in der Hauptstraße. Beide aufgebrochene Zigarettenautomaten wurden im Bereich Gambach, bzw. bei Eußenheim, am Montag wieder gefunden. Die genaue Höhe des Schadens wird noch beim Automatenaufsteller ermittelt.

Es wird um sachdienliche Hinweise an die Polizei Gemünden gebeten. Telefonische Hinweise bitte unter: 09351/9741-0.

Fehlgeschlagenes Tanken



Gräfendorf. Eine ortsfremde 18-jährige Autofahrerin versuchte am Montagvormittag in Gräfendorf zu tanken. Sie steckte den Zapfhahn der Zapfsäule in ihren Wagen und wollte den Tankvorgang mit ihrer EC-Karte beginnen. Nachdem der Automat die EC-Karte nicht akzeptierte, fuhr sie weiter, ohne jedoch vorher den Zapfhahn wieder aus ihrem Auto zu entfernen. Nachdem sie zuhause war, meldete sie ihr Missgeschick ihrer örtlichen Polizeidienststelle. An der Zapfsäule entstand ein Schaden von ca. 250.- Euro, da die Sollbruchstelle des Zapfschlauches erfolgreich nachgegeben hatte.



Wildunfall in Gräfendorf



Gräfendorf. Ein 39-jähriger fuhr am Dienstag um 05.40 Uhr von Michelau in Richtung Weickersgrüben. Kurz vor der Roßmühle versuchte ein Reh vor dem Auto die Straße zu überqueren und wurde frontal vom Wagen erfasst. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht, am Auto entstand im Frontbereich ein Schaden.

Handy-Fund in Gemünden



Gemünden. Ein aufmerksamer 54-jähriger fand bereits am Sonntag imStraßengraben zwischen dem Kreisverkehr bei der Möbel-Berta und dem Parkplatz der B26 in Richtung Lohr ein I-Phone. Nachdem sich bislang niemand wegen des Smartphones bei der Polizei gemeldet hatte, wurde das Handy dem Fundamt der Stadt Gemünden am Main übergeben.

koc/ Quelle: Polizei Gemünden