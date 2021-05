Polizisten lösen Party auf und nehmen Flüchtenden in Gewahrsam

Kräfte des Operativen Ergänzungsdienstes stellten gegen 21 Uhr Lärm aus einem Schrebergarten in der Steubenstraße fest. Bei Kontrolle durch die Beamten wurde eine Personengruppe von über zehn jungen Erwachsene angetroffen, die mit Alkoholika feierten. Nach Flucht einiger Teilnehmer konnten von acht Personen die Personalien festgestellt werden. Während der Kontrolle versuchte ein 19-Jähriger erneut zu flüchten. Als der deutlich alkoholisierte junge Mann eingeholt und festgehalten werden konnte, gab er sich aggressiv gegenüber den eingesetzten Polizisten. Er musste letztendlich in Gewahrsam genommen werden. Im Anschluss wurde die Feier aufgelöst.

Weißes Fahrzeug mit Anhänger verursacht Unfall und flüchtet

Aschaffenburg. Am Dienstagmorgen, gegen 10 Uhr, streifte ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Gespann einen in der Pestalozzistraße abgestellten Pkw Opel. Das Fahrzeug weist nun einen linksseitigen Streifschaden in Höhe von über 1500 Euro auf. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne eine ordentliche Unfallaufnahme zu ermöglichen. Bei dem flüchtigen Gespann handelte es sich laut Zeugenaussagen um ein größeres weißes Fahrzeug mit einem Anhänger, worauf Holz geladen war. Der Unbekannte fuhr in Richtung Südbahnhofstraße und bog nach links in die Nelseestraße ab.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Leergutdieb klaut Kasten Bier in Damm - Zeugen gesucht

Damm. Am Montag, gegen 10 Uhr, stellte eine Anwohnerin lediglich für eine halbe Stunde Leergut auf ihrem frei zugänglichen Grundstück in der Michaelstraße ab. Dies nahm ein unbekannter Täter zum Anlass, das Leergut unerlaubt an sich zu nehmen. Hierbei handelte es sich um eine Kiste Bier. Der verdächtigte Dieb war ein Mann im Alter von circa 65 bis 70 Jahren. Er hatte volles Haar, trug keine Brille und sprach mit polnischem Akzent.

Versuchter Diebstahl von Zigaretten im Wert von 3800 Euro

Damm. Zwei unbekannte Männer versuchten am Dienstagnachmittag, gegen 15 Uhr, Zigaretten aus einem Getränkemarkt in der Lange Straße zu entwenden. Hierbei lenke der eine den Verkäufer ab, während der andere das Geschäft mit dem Karton voller Zigaretten verlassen wollte. Als das Vorhaben aufflog, verließen beide den Getränkehandel. Die Rauchware im Wert von etwa 3800 € wurde beim Verkäufer zurückgelassen.

Die flüchtigen Täter waren circa 30 Jahre alt und zwischen 175 und 180 Zentimeter groß. Beide entsprachen einem orientalischen Erscheinungsbild. Während der eine schlank war und keinen Bart hatte, war der andere eher kräftig und trug einen Vollbart.

Unbekannter Reifenstecher in Damm - Zeugen gesucht

Damm. Im Zeitraum von Montag, 12:30 Uhr bis Dienstag, 08:30 Uhr wurden die beiden Reifen auf der Beifahrerseite eines Pkw Fiat zerstochen. Dieser stand in der Müllerstraße und wurde hierdurch im dreistelligen Bereich beschädigt.

Nach Unfall falsche Handynummer hinterlassen - Zeugen gesucht

Hösbach. Auf einem Parkplatz in der Industriestraße wurde am Dienstag, im Zeitraum von 07:40 Uhr bis 13 Uhr, ein Pkw Opel angefahren. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich, ohne eine ordnungsgemäße Sachverhaltsaufnahme zu ermöglichen. Er hinterließ zwar mittels eines Zettels eine Telefonnummer, diese erwies sich jedoch als falsch. Die unbekannte Person hinterließ einen Schaden in vierstelliger Höhe.

Unfallflucht in Hösbach

Hösbach. Am Dienstagabend wurde im Zeitraum von 18:40 Uhr bis 21:20 Uhr ein Pkw Hyundai von einem unbekannten Fahrzeugführer gestreift. Das Fahrzeug stand Am Hüttenberg geparkt und weist nun einen Streifschaden am vorderen linken Kotflügel fest. Dieser beläuft sich im vierstelligen Bereich.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise in allen Fällen zu einer tatverdächtigen Person geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

dasch / Quelle: Polizeiinspektion Aschaffenburg