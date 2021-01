Polizisten in Karlstadt angegriffen

Gegen 16.30 Uhr wurden der Polizei durch aufmerksame Nachbarn heftige Schreie aus einer Wohnung in einem Karlstädter Mehrfamilienhaus mitgeteilt. Die eingesetzten Streifenbeamten trafen dort auf eine stark alkoholisierte Mutter mit drei Kleinkindern. Die Frau befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand und musste in Gewahrsam genommen werden. Im Zuge der Durchführung dieser Maßnahme versuchte sie einen Beamten zu treten und zu schlagen. Sie bespuckte und beleidigte mehrere Polizisten. Verletzt wurde im Zuge der Auseinandersetzung jedoch keiner der Anwesenden.

Zeitgleich kümmerten sich unterstützende Beamte um das Wohlergehen der drei Kleinkinder im Alter von drei bis eineinhalb Jahren. Der Bereitschaftsdienst des Kreisjugendamts Main-Spessart erwirkte unmittelbar die Inobhutnahme. Dank der Bemühungen der Mitarbeiter des Jugendamtes konnten sie noch am gleichen Abend in einer Pflegefamilie untergebracht werden. Der Vater der Kinder war aus beruflichen Gründen verreist.

Gegen die Mutter der Kinder werden nun Ermittlungen u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung geführt. Die Beschuldigte musste die Nacht auf richterliche Anordnung im Gewahrsam bei der Polizei Karlstadt verbringen.

vd/Polizei Unterfranken