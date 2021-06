Polizisten halten in Marktheidenfeld Drogenfahrer an

Der 39-Jährige Fahrer hatte zunächst die Einnahme verbotener Substanzen verneinte. Er wurde zur Dienststelle verbracht, wo von einem Arzt eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ein entsprechender Vortest hatte Hinweise auf den Konsum von Cannabisprodukten und Amfetamin ergeben. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Unfall beim Einbiegen

Birkenfeld. Etwa 5.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Montagabend in Billingshausen, Ein 28-Jähriger bog kurz nach 17 Uhr mit seinem Peugeot von der Straße Reiterswiesen nach links in die Untertorstraße ein. Dabei touchierte er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigen Ford am hinteren linken Kotflügel, der dadurch etwas verschoben wurde und seinerseits einen auf der linken Straßenseite wartenden BMW streifte.

Vorfahrt missachtet

Marktheidenfeld. Zwei Autos der Marke Mercedes waren am Montagnachmittag an einem Unfall an der Kreuzung Ulrich-Willer-Straße/ Südring beteiligt. Ein 86-Jähriger bog gegen 15.00 Uhr von der Ulrich-Willer-Str. nach links in Richtung Stadtmitte ab.

Dabei missachtete er die Vorfahrt eines auf dem Südring ebenfalls in nördlicher Richtung fahrenden Pkw und stieß In dessen hintere linke Fahrzeugseite. Verletzt wurde bei der Karambolage niemand. Der Sachschaden wurde auf etwa 7.000 Euro geschätzt.