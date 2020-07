Polizist rettet Säugling in Aschaffenburg aus Auto

Am Agathaplatz war gegen 18:15 Uhr das Einschreiten durch einen Polizeibeamten geboten, als ein Säugling, der im Fahrzeuginnenraum eines Chryslers versehentlich eingesperrt war, weinend angetroffen wurde. Dem Beamten gelang es das Fahrzeug zu öffnen und den Säugling sicher zu befreien. Anschließend konnte das Kind der sorgenden Mutter übergeben werden.

Jugendlicher geht mit Pfefferspray auf anderen los

Hierbei kam es zu wechselseitigen Körperverletzungen unter den 16 bis 18-jährigen jungen Männern. Im Verlauf des Handgemenges zog einer der Beteiligten ein Tierabwehrspray ("Pfefferspray") und sprühte es einem anderen in die Augen. Anschließend teilten sich alle auf und entfernten sich in unterschiedliche Richtungen.

Eingesetzte Streifen konnten die Beteiligten jedoch aufgreifen. Gegen diese wird nun wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung, sowie Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz ermittelt, da einer der Beteiligten zusätzlich noch ein Einhandmesser und einen Joint mit sich führte.

Alkohol und E-Scooter

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01:40 Uhr befuhr ein 22-Jähriger die Platanenallee in Aschaffenburg mit seinem E-Scooter, als dieser einer Streifenbesatzung auffiel. Der Fahrer war erheblich alkoholisiert. Er wies einen Atemalkoholwert von 1,22 Promille auf.

Was viele nicht wissen ist, dass auch ein E-Scooter als Elektrokleinstfahrzeug ein Kraftfahrzeug ist, für das dieselben Promillegrenzen gelten, wie für das Führen eines Autos. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Mit dem Fahrrad entgegen der Einbahnstraße

Am Freitagabend gegen 18:30 Uhr befuhr ein 18-Jähriger die Untere Fischergasse mit seinem Fahrrad entgegen der Fahrtrichtung der Einbahnstraße. Diese verläuft in einer Kurve um ein Häusereck. Als eine 28-Jährige Fiat-Fahrerin dieselbe Straße ordnungsgemäß befuhr, kam es genau in der Kurve zu einer Kollision, da nicht damit zu rechnen war, dass der junge Mann entgegen der Fahrtrichtung zügig um die Kurve fährt. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt, aber es entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro am Fiat und ca. 50 Euro am Fahrrad.

Unfallflucht in Aschaffenburg

In der Würzburger Straße Hausnummer 188, auf dem Parkplatz des dortigen Supermarkts kam es zwischen 14:45 Uhr und 15:20 Uhr zu einer Unfallflucht. Eine 56-Jährige stellte ihren schwarzen VW EOS dort ab und begab sich zum Einkaufen. Als sie anschließend zurück zu ihrem Auto kam, musste sie Kratzer und Schleifspuren an der hinteren rechten Fahrzeugseite feststellen. Der Schaden beträgt ca. 700 Euro. Bisher gibt es keine Hinweise zu dem Unfallverursacher. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Nummer 06021/8570 zu melden.

Vorfahrtsverstoß führt zu Unfall in Goldbach

Gegen 16:40 Uhr befuhr eine 57-Jährige mit ihrem Renault die Aschaffenburger Straße in Fahrtrichtung Aschaffenburg. Dort kam es zu einem Unfall, als sie eine 18-Jährige übersah, die mit ihrem VW Polo vorfahrtsberechtigt auf der Aschaffenburger Straße, die als abknickende Vorfahrtsstraße zur Hauptstraße wird, in Richtung Unterafferbach unterwegs war. Die Renault-Fahrerin wollte auf den Teil der Aschaffenburger Straße einfahren, der zur Hauptstraße gehört.

Bei der Kollision entstanden Schäden auf der Beifahrerseite des VW in Höhe von ca. 1500 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Renault der Verursacherin wurde an der Front linksseitig beschädigt. Hier beträgt der Schaden etwa 800 Euro

Brennender Geräteschuppen in Johannesberg

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 02:20 Uhr kam es zu einem Brand in einem Geräteschuppen in der Kapellenstraße. Eine Ursache hierfür konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Der Freiwillige Feuerwehr gelang es den Schuppen zu öffnen und abzulöschen. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Weitere Ermittlungen zur Brandursache laufen noch.

vd/Polizei Aschaffenburg