Polizist erlöst verletzte Katze in Rieneck

Am Montag teilte um 11.20 Uhr eine Anwohnerin aus der Hauptstr. in Rieneck der Polizei mit, dass in ihrem Garten eine schwerverletzte Katze liegt und sichtlich leiden würde. Durch die Beamten konnte dann die Katze, welche nur noch schwach miaute festgestellt werden. Anscheinend wurde die Katze durch ein Fahrzeug verletzt, da sie offensichtlich Rückgratverletzungen hatte. Um die Katze wurde mit einem Schuss aus der Dienstpistole von ihrem Leiden erlöst.

Gräfendorf, Lkrs. Main-Spessart: Am Montag um 17.55 Uhr fuhr ein 25-jähriger Mann mit seinem Motorrad von Aschenroth in Richtung Hainbuche. In einer Rechtskurve stürzte er und rutschte in einen entgegenkommenden Pkw einer 39-jährigen Frau, die in Richtung Aschenroth fuhr. Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Kradfahrer aufgrund einer ca. 20 Meter langen Ölspur stürzte. Am Krad entstand ca. 1000.- Euro und am Pkw ca. 4000.- Euro Schaden. Verletzt wurde keiner der Unfallbeteiligten. Die Straßenmeisterei wurde zur Beseitigung der Ölspur angefordert.

Wer Hinweise zum Verursacher der Ölspur geben kann wird gebeten, sich unter der Nummer: 09351/9741-0, bei der Polizei in Gemünden zu melden.

Spiegelberührung in Gemünden

Gemünden am Main, Lkrs. Main-Spessart: Am Montagnachmittag teilte eine 59-jährige Frau eine Unfallflucht mit, die bereits am Freitag um 20.50 Uhr passierte. Die 59-jährige fuhr mit ihrem Pkw auf der Kreisstraße MSP11 von Lohr in Richtung Hofstetten. Kurz vor Hofstetten kam ihr ein Pkw entgegen und es kam zu einer Berührung der jeweils linken Außenspiegel. Da die Autofahrerin keine Angaben zum entgegenkommenden Pkw machen kann, wird um Hinweise gebeten, wer Feststellungen zu dem Unfall gemacht hat. Die Hinweise nimmt die Polizei Gemünden unter der Nummer: 09351-9741-0 entgegen.

Am Pkw der Autofahrerin entstand ein Schaden von ca. 200.- Euro.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden