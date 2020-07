Gebiss weggeworfen: Verzweifelte Frau aus Kreis Aschaffenburg hofft auf Polizei

Denn die hatte des Mannes Ehefrau gegen 21 Uhr auf dem Rastplatz Großenmoor West an der Autobahn A 7 bei Burghaun (Kreis Fulda) versehentlich in den Müll geworfen.

Den Verlust des Gebisses bemerkte das Ehepaar nach einer Mitteilung der Autobahnpolizei erst 130 Kilometer weiter südwestlich nach Ankunft Zuhause, beim Ausräumen des Autos gegen 21 Uhr. Die Frau teilte den Beamten demnach mit, dass ihr Mann die Prothese während der Rast in Großenmoor West in Taschentücher eingewickelt und auf das Armaturenbrett abgelegt habe. Als sie den Restmüll im Fahrzeug einsammelte, schnappte sie sich auch die in Taschentücher gehüllte Zahnprothese und warf diese mit dem restlichen Unrat in eine Großraummülltonne.

Eine zum Parkplatz geschickte und in Einweg-Overalls gehüllte Streifenbesatzung der Petersberger Station durchsuchte deshalb mit Hundefangstock und weiteren Greifgeräten mehrere Großraummülltonnen, die bis zu drei Meter in den Boden ragen. Dabei traf die Streifenbesatzung nach eigenem Bekunden zwar »auf allerlei Gegenstände« - nicht jedoch auf die vermisste Zahnprothese. Der Einsatzbericht endet mit den Worten »Trotz aller Bemühungen rückte die Streife letztendlich ohne Erfolg ab«.

