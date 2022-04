Polizeikontrolle in Dieburg - 35 Mängel an einem Auto

In Dieburg stoppte eine Streife der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Dienstagvormittag in der Frankfurter Straße einen 24 Jahre alten BMW-Fahrer.

Rasch bemerkten die Beamten, dass sich dessen Fahrzeug nicht in einem verkehrssicheren Zustand befand. Eine genauere Überprüfung des Wagens bei einer örtlichen Prüfstelle brachte anschließend, neben einer unzulässigen technischen Veränderung, die alleine schon zum Erlöschen der Betriebserlaubnis geführt hätte, insgesamt 35 Mängel zu Tage. Insbesondere fielen eine großflächige Durchrostung des Fahrzeugs sowie eine nur eingeschränkt funktionstüchtige Bremsanlage auf. Die Polizei informierte die Zulassungsstelle zwecks Außerbetriebsetzung des in desolatem Zustand befindlichen Autos.

Den 24-Jährigen erwartet zudem ein Bußgeldverfahren wegen der festgestellten Verstöße.