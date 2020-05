Polizeihubschrauber im Einsatz: Festnahme nach Einbruch in Lagerhalle

Als die Einbrecher die herbeieilende Polizei bemerkten, versuchten sie zunächst noch zu flüchten, konnten jedoch durch den Einsatz des Polizeihubschraubers aufgespürt und anschließend vorläufig festgenommen werden. Die Kriminalpolizei in Hanau hat die Ermittlungen übernommen.

Festnahme nach Versuchtem Kfz-Diebstahl

Maintal. Ein Transporter war am Sonntagmorgen gegen 3.20 Uhr das Ziel eines Diebes. Der 31-jährige Tatverdächtige betrat das Grundstück eines Logistikunternehmens in der Lise-Meitner-Straße in Dörnigheim und begab sich unmittelbar in das unverschlossene Fahrzeug. Als er dieses starten wollte, wurde ein Mitarbeiter der Firma darauf aufmerksam und konnte den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Auch hier übernimmt die Polizei Hanau die weiteren Ermittlungen.

Polizei Südosthessen/mm