Polizeiboot in Aschaffenburg beschädigt und geflüchtet

Die Streifenbesatzung der Wasserschutzpolizei stellte am Samstagabend gegen 21 Uhr fest, dass das Streckenboot der Aschaffenburger Wasserschutzpolizei bei einem Schiffsunfall beschädigt wurde. Das Boot war längsseits vor dem Gebäude der Wasserschutzpolizei im Bayernhafen festgemacht. Es stand mit der Steuerbordseite am Ufer, die Backbordseite zeigte zum Wasser. In der Zeit von 01:30 Uhr bis 21:00 Uhr muss ein anderes, weitaus größeres Schiff längsseits am Polizeiboot hängen geblieben sein. Das Polizeiboot wurde bei dem durch zu enges Entlangfahren entstandenen Kontakt schwer beschädigt. Das Schanzkleid auf Höhe der Steuerhaustüre wurde eingedrückt, die Scheuerleiste an dieser Stelle teils abgerissen und der Lack wurde deutlich beschädigt.

Wer ein Schiff oder Boot beobachtet hat, das in den Hafen ein- oder aus dem Hafen ausgefahren ist und beschädigt war oder aber zumindest Fremdlackanhaftungen hatte, wird dringend gebeten, sich mit der Wasserschutzpolizei unter 06021-8572680 in Verbindung zu setzen.

stru/Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach