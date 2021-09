Polizeibeamte in Buchen angegriffen

Auf dem Fußweg "Zum kleinen Roth" beim Pfadfinderheim wurden gegen 20.45 Uhr Jugendliche gemeldet, die Marihuana konsumieren. Daher sollten die Personalien der Angetroffenen aufgenommen werden. Ein 19-Jähriger und ein 22-Jähriger wehrten sich gegen die Aufnahme und versuchten zu flüchten. Bei einem anschließenden Gerangel wurde ein Polizist leicht verletzt. Einer der beiden jungen Männer hatte Marihuana dabei und beide standen augenscheinlich unter Drogeneinfluss. Daher wurden sie zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht und müssen nun mit Anzeigen rechnen.

Busfahrerin beleidigt Rettungskräfte

Mosbach-Neckarelz. Eine Busfahrerin soll am Samstagmorgen in Neckarelz Rettungskräfte, die sich gerade in einem Notfalleinsatz befanden, beleidigt haben, da der Rettungswagen die Straße blockierte. Während die Rettungskräfte eine Frau im Buchenweg aufgrund ihrer Verletzungen behandelten, parkten diese den Rettungswagen gegen

10.15 Uhr auf der Straße. Eine Busfahrerin, die nicht vorbeifahren konnte,

betätigte vermutlich über längere Zeit ihre Hupe. Als die Rettungskräfte die Frau ansprachen, soll diese die beiden beleidigt haben. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 2090, zu melden.

Rücksichtsloser Lkw-Fahrer gesucht

Mosbach. Am Freitagabend fuhr ein Lkw ohne Rücksicht auf Verkehrsregeln vom Mosbacher Kreuz in Richtung Mosbach. Gegen 18.45 Uhr meldete eine Zeugin, dass ein blauer Lkw mit hoher Geschwindigkeit fährt und gefährlich überholt. Es sollen beim Überholen auch Fahrzeuge entgegengekommen sein, die möglicherweise gefährdet wurden. An der Odenwaldstraße, soll der Lkw-Lenker auch bei Rot über die Kreuzung Wasenweg gefahren sein.

Verkehrsteilnehmer, die die Situation beobachtet haben oder selbst durch den blauen Lkw gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

vd/Polizei Heilbronn