Polizei zieht notorischen Verkehrssünder aus dem Verkehr

Bereits zum dritten Mal innerhalb von sechs Wochen wurde ein 55-Jähriger ohne Fahrerlaubnis auf öffentlichem Verkehrsgrund erwischt. Ihm war 2018 nach einer Trunkenheitsfahrt das Recht entzogen worden. Am Donnerstag um 7.53 Uhr entdeckte eine Streife das Auto, einen Renault, in der Rotwasserstraße und versuchte es anzuhalten. Der Mann flüchtete und konnte erst nach einigen hundert Metern in der Weinbergstraße angehalten werden. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Autoschlüssel gefahrenabwehrend sichergestellt.

Ohne Fahrerlaubnis dafür mit Drogen unterwegs

Aschaffenburg. Am Drei-Königs-Tag um 22:30 Uhr fiel einer Polizeistreife ein BMW in der Platanenallee auf, dessen Fahrer entgegen der Einbahnstraße links über die durchgezogene Linie in die Breslauer Straße einbog. Bei der Kontrolle des 28-Jährigen, welcher am Steuer des Autos saß, nahmen die Ordnungshüter drogentypische Ausfallerscheinungen bei ihm wahr. Ein Urintest schlug positiv auf Amfetamin an. Die weiteren Überprüfungen ergaben, dass dem Mann bereits 2015 durch eine bayerische Verwaltungsbehörde die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Somit war für ihn die Fahrt zu Ende und auf der Wache wurde von einem Arzt eine Blutentnahme vollzogen. Der 23-jährige Besitzer des Wagens erhält ebenfalls eine Anzeige, weil er es zugelassen hatte, dass der 28-Jährige ohne Führerschein unterwegs war.

Betäubungsmittelverstoß

Mainaschaff. Ein 23-Jähriger wollte am Mittwoch um 21:40 Uhr fliehen, nachdem er in der Eifelstraße eine Polizeistreife entdeckt hatte. Die Beamten waren schneller, holten ihn ein und fanden bei seiner Durchsuchung eine geringe Menge Marihuana, welches zum Zwecke der Einziehung sichergestellt wurde. Anzeige folgt.

Kennzeichendiebstahl

Hösbach. Zwischen 17:30 Uhr am Dienstag und 01:15 Uhr am Mittwoch verschwanden auf dem Parkplatz einer Schule in der Schöllkrippener Straße von einem Pkw Renault beide amtliche Kennzeichen AB-CD151. Der Schaden wird auf 50 Euro geschätzt.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg